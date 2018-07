Sling TV anuncia la llegada de canales sudamericanos a su plataforma

Compartir

Sling TV cuenta ya con dos paquetes de canales en español, pero eso no es motivo suficiente para dejar de ampliar su oferta para los hispanohablantes que quieren ver televisión por streaming.

Si eres usuario de Sling seguramente ya sabes que la empresa ofrece varios canales en español, que no se limitan a Telemundo y Univisió y sus canales subsidiarios, sino además, otros canales que usualmente están disponibles en países latinoamericanos.

Y esta es la strategia por la cual Sling TV sigue apostando. Desde hoy mismo, tendrás acceso a las principales cadenas de muchos países latinoamericanos. Los canales que llegan al servicio en Estados Unidos son Telefe Internacional, El Trece Internacional, Todo Noticias, TyC Sports, Caracol, Nuestra tele, NTN24, RCN, RCN Novelas, TV Venezuela, Ecuavisa Internacional, Bolivia TV, Canal Sur y Estudio 5. Todos estos canales y más podrás encontrar en el nuevo paquete Sling TV Sudamérica. Este paquete costará $5 dólares adicionales.

Este es un extra a los paquetes Best of Spanish ($10 dólares mensuales), Best of Spanish + Sling Orange ($30 dólares mensuales) y Best of Spanish + Sling Blue ($30 dólares mensuales). Otros servicios extra además de Sudamérica son México Extra, España Extra, Centroamerica Extra, Caribe Extra.

“Los nuevos canales argentinos no solamente fortalecen nuestras ofertas en español sino que también hacen a Sling TV como el principal servicio que ofrece más contenido latinoamericano”, indicó Ankit Bishnoi a cordcutternews.

Dish estrenó a Sling TV hace varios años con la esperanza de interrumpir los servicios tradicionales de cable TV. Sling TV ofrece 22 canales por $20 dólares al mes. Desde su lanzamiento, Sling TV ha agregado varios paquetes adicionales como el servicio HBO Now por $15 dólares adicionales al mes. Con sus nuevos paquetes en español, Sling TV estaría compitiendo con servicios dirigidos a latinos como YaVeo de DirecTV.